Nachfolgerin gefunden

Da war kaum ein Durchkommen in Seckenheims einziger Buchhandlung. Noch einmal schmökern, Lebwohl und Danke sagen, an alte Zeiten erinnern. Aus vielerlei Gründen waren an diesem Morgen die Besucher in den Seckenheimer Bücherladen gekommen – denn es ging eine Ära zu Ende.

Christine Braun, die 1995 den damals noch wesentlich kleineren Buchladen im Schatten des Glatzkopp eröffnet hatte, verabschiedete sich nach fast einem Vierteljahrhundert. Buchgeschichte hat sie geschrieben, Lesegeschichte. Freundschaften geschlossen, den Laden vergrößert und angesichts der Jahre darf man sagen Generationen mit Lesestoff versorgt und sicher viele erst zum Lesen gebracht. Dabei immer tatkräftig an ihrer Seite Ehemann Manfred und lange auch Tochter Angelina, die nun extra aus New York geflogen kam, für diesen wichtigen Schlusspunkt, war der Laden doch Teil der Familie, wie sie schmunzelnd meinte.

Eröffnung am 18. Mai

Und unwillkürlich kommt einem Hesse mit seinem Gedicht Stufen in den Sinn. Dieser Klassiker vom Abschiednehmen und Neubeginnen. Denn auch wenn es für Christine Braun der Abschied ist, für den kleinen Bücherladen ist es nicht das Ende. Mit Katharina Wollbaum fand sich eine engagierte Nachfolgerin. Die 25-jährige Buchhändlerin wird den Seckenheimer Bücherladen weiterführen.

Und ab dem 18. Mai heißt es dann wieder nach Herzenslust schmökern und lesen und Bücher nach Hause schleppen. wei

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.04.2019