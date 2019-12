Nachwuchs zeigt tolle Leistung

Von Hartwig Trinkaus

Das Schloss-Pokalturnen der TSG Seckenheim hat Tradition und ist Anziehungspunkt für den Turnnachwuchs in der Region und darüber hinaus. Die Siegerlisten zeigen das, und sie zeigen auch, dass an den vier olympischen Geräten Sprung, Barren, Balken und Boden geturnt wurde. Auch die diesjährige Auflage am traditionellen Ort war eine sehr schöne und erfolgreiche Veranstaltung. Zur Freude der Organisatoren lockte sie viele Teilnehmer und Zuschauer. Alle sahen hervorragende Leistungen und erlebten eine einzigartige Atmosphäre.

Dass ein Wettkampf mit über 120 Sportlerinnen aus 16 Vereinen nicht ohne Förderer und Sponsoren auskommen kann, versteht sich. Die TSG dankte daher allen Unterstützern auch namentlich. Ein großer Dank galt auch dem Bewirtungs- und dem Computerteam. Letzteres machte es möglich, innerhalb von nur 15 Minuten die jeweilige Siegerehrung durchführen zu können. Über den reibungslosen Ablauf freuten sich die Veranstalter ebenso wie die Wettkampfleitung, besetzt mit Tanja Stephan, Heike Labitzke, Rainer und Regina Kasper. Auch sie hörten viele Anerkennung und Lob. Die Beste in der Kategorie LK 1 an Sprung, Barren und Balken war Lara Gutperle, am Boden Victoria Hecht, alle von der TSG Seckenheim. Dichter beieinander und vielfältiger war die Spitze der LK 2 mit der Siegerin Filipa Baudendistel (Sprung) von SSC Karlsruhe, am Barren mit Vivien Weixler von der DJK Hockenheim sowie ihre Vereinskameradinnen Alina Schneckenbecher auf dem Balken und Fenja Göbel am Boden. Die LK 4 hatte in Maja Derwich (TSG Seckenheim) am Sprung, Nina Tewes (DJK Hockenheim), Leni Vorderwühlbecke (TV Schwetzingen) am Balken und Ana-Sofia Ballermann (TSG Seckenheim) am Boden ihre Sieger.

In der Kategorie P 3 war der Gastgeber so dominant, dass die TSG Seckenheim mit Zoe Biener (Barren und Boden) sowie Zoe Schneider (Sprung und Balken) die Siegerinnen stellte. Schließlich konnten sich Emily Stauch vom SV Mörlenbach (Sprung und Balken), Anne Janson von der TSG Ketsch (Barren) und Reena Kube (DJK Hockenheim) am Boden in der Klasse P 5 ganz oben auf dem Treppchen bei diesem großartigen Traditionswettbewerb platzieren.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.12.2019