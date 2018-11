Neue Idee zum Brunnen-Standort

Bei dem in Seckenheim seit Jahren tobenden Konflikt über den künftigen Standort des Zabbe-Brunnens scheint sich ein Ende anzudeuten: Als Folge aus dem vom CDU-Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel organisierten Ortstermin vom Freitag (wir berichteten) machte der Vorsitzende des Bezirksbeirates, SPD-Stadtrat Ralph Waibel, gestern überraschend einen erfolgversprechenden Kompromissvorschlag: die Fläche zwischen dem früheren Standort und Haltestellen.

Im Zuge der Umgestaltung der Seckenheimer Ortsmitte wurde der Brunnen abgebaut und nicht wieder aufgestellt. Als neuen Standort entschied sich der Bezirksbeirat in vier Abstimmungen für den Badener Platz. Dagegen gründete sich eine Bürgerinitiative, die bereits mehr als 1000 Unterschriften gesammelt hat.

Der jetzt vorgeschlagene Standort befindet sich zwischen dem früheren vor dem Penny-Markt und dem von der Bürgerinitiative geforderten vor dem Rathaus, also auf dem freien Platz neben den Haltestellen. Dafür müssten eine Sitzbank und ein Mülleimer entfernt werden.

Laut Waibel bekäme der Brunnen damit einen „würdigen Platz auf den Planken“. Dies würde auch dem Künstler in seinem Trachten nach Ensembleschutz entsprechen; am Freitag hatten Gernot Rumpf und seine Frau die Aufstellung auf dem Badener Platz abgelehnt und für diesen Fall Klage angekündigt.

Weiterer Vorteil laut Waibel: Die Aufstellung könnte umgehend und – anders als am Badener Platz – nicht erst in einigen Jahren erfolgen. Auf der anderen Seite bliebe der Marktplatz unberührt; beim Ortstermin war gewarnt worden, eine Verkleinerung der Fläche für den Wochenmarkt würde eine geringere Zahl an Ständen zur Folge haben.

„Dieser Vorschlag bietet erhebliche Vorteile und die Chance, das Thema endlich zu befrieden“, so Waibel zu seiner Idee. Einzig die Versorgung mit Wasser wäre nicht möglich. Doch sowohl der Künstler als auch die Aktivisten erklärten bereits, damit leben zu können, wenn nur die Planken wieder Standort würden; für sie ist der Brunnen ohnehin eher Denkmal statt Wasserspiel.

Waibel hat auch schon mit der Verwaltung Kontakt aufgenommen; auch diese erachte den Standort als „geeignet“. Es müsse nur eine Fundamentplatte in 70 Zentimetern Tiefe eingebracht und dabei auf Baumwurzeln geachtet werden. -tin

