Neue Kurse für die ganz Kleinen

Die Kindersportschule der TSG Seckenheim startet ab Oktober mit Eltern-Kind-Sportprogrammen, die auch für Nicht-Mitglieder offen sind. Am Freitag, 9. Oktober, 10 bis 11 Uhr beginnt der neue Eltern-Kind-Sport in der TSG Turnhalle (zehn Stunden à 60 Minuten). Der Kurs richtet sich an Kinder im Alter zwischen einem und drei Jahren. An Bewegungsstationen werden Motorik und Koordination gefördert, Singspiele umrahmen das Programm.

Ab Mittwoch den 14. Oktober, startet Kleinkindschwimmen für Ein- bis Dreijährige, und ab 15. Oktober findet immer donnerstags von 10.15 bis 11 Uhr Babyschwimmen (drei bis zwölf Monate) im Hallenbad Ilvesheim statt (jeweils 10 Stunden à 45 Minuten). Ziel des Kurses ist die sanfte Wassergewöhnung. Der Kursbeitrag beträgt 65 Euro (TSG-Mitglieder 45 Euro) zuzüglich Eintritt ins Hallenbad für die Begleitperson. Anmeldung unter Telefon 0621/48 44 827, Mail: sportschule@tsg-seckenheim.de. red

