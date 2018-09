Neue Qualität der Diskussion

Sollte Seckenheims Bezirksbeirat gehofft haben, mit seiner erneuten Entscheidung für die Hammonds die Diskussion um den Zabbe-Brunnen beenden zu können, so hat er sich kräftig getäuscht. Im Gegenteil: Die jüngste Stellungnahme seines Vorsitzenden Ralph Waibel hat die Planken-Fans erst so richtig in Wallung gebracht. Mit der angekündigten Initiative für eine Bürgerinitiative hat die Debatte sogar eine ganz neue Qualität erreicht.

Dass die Online-Umfrage des „MM“ mehr als 80 Prozent für die Planken als Standort ergibt, das mag nicht bis auf den letzten Prozentpunkt repräsentativ sein; eine eindrucksvolle Rückendeckung für das Bezirksbeiratsvotum zu Gunsten der Hammonds lässt sich allerdings auch beim besten Willen nicht herauslesen.

Hinter verschlossenen Türen

Dazu beigetragen hat, dass die beiden Entscheidungen der Bezirksbeiräte nur hinter verschlossenen Türen getroffen wurden. Man fragt sich nach dem Grund. Warum steht dieses Thema, das offensichtlich viele Menschen vor Ort so sehr bewegt, seit Monaten – auch kommenden Mittwoch! – nicht auf der Tagesordnung, sondern wird de facto in die Bürgerfragerunde ans Ende irgendwann am späten Abend verbannt?

Hier ist endlich auch die Stadtverwaltung gefordert, die sich bislang vornehm heraushält, aber für eine Befriedung der Situation vor Ort inzwischen unerlässlich erscheint. Eine Lösung könnte darin bestehen, dass der Oberbürgermeister – was er qua Amt ja kann – dieses Thema von sich aus auf die Tagesordnung setzt.

Das wäre sogar zum Wohle des Bezirksbeirates. Denn eine Bürgervertretung verliert ihre Bedeutung, wenn sie wichtige Themen der Bürger nicht mehr aufnimmt. Die Gründung der Bürgerinitiative ist Symptom dafür, dass dieser Punkt in Seckenheim zumindest beim Thema Brunnen inzwischen bereits erreicht ist.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.09.2018