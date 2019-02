Neue Wege für Buslinien 43 und 44

Die Bauarbeiten in der Schwabenstraße sind fertig, damit ändern sich ab morgen auch die Wege der Buslinien. Die 43 erhält in Friedrichsfeld ihre angestammte Route, also über den Langlachweg zur Lilli-Gräber-Halle. Nach Seckenheim fahren die Busse wieder direkt, also ohne Umweg über das Gewerbegebiet.

Von der Linie 44 wird die Haltestelle „Ahornstraße“ morgens nicht mehr angefahren, auch die „Alte Wäscherei“ wird außer Betrieb genommen, dafür das „Friedrichsfelder Kreuz“ von beiden Linien neu angefahren. -tin

Info: Detaillierte Infos im Internet unter www.rnv-online.de

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.02.2019