Neuer Kiosk für 300 000 Euro: WC seit fast zwei Monaten defekt

Vorgesehen war, dass das WC mit Münzeinwurf öffentlich zugänglich ist. Menschen mit Behinderung sollten es mit besonderem Zugangsschlüssel kostenlos nutzen können. Doch bereits bei der Eröffnung war das WC defekt. Und daran hat sich seither nichts geändert. „Die Tür funktioniert nicht. Sie schließt und öffnet nicht richtig und löst Alarm aus“, erläutert René Weintz von der Öffentlichkeitsarbeit der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft.

Und das hatte Folgen. So mancher erleichtert sich an den Wänden der historischen Gebäude, andere strebten in die nahen Gaststätten. Vor allem der Wirt des direkt angrenzenden „Engel“ hatte zu leiden, weil derartige Nutzer sein WC in nicht vertretbaren Zustand hinterließen.

Erboste Bürger

Doch er war nicht der einzige: Auch der private Pächter des Kiosks litt unter der Situation. „Viele, die auf die Toilette müssen, es aber nicht können, beschweren sich bei ihm, ja beschimpfen ihn, obwohl er ja gar nichts dafür kann“, berichtet Stadträtin Marianne Seitz. An sie haben sich sowohl der Kiosk-Betreiber als auch der „Engel“-Wirt gewandt.

Nicht nur wegen der Probleme dieser beiden empfand die Kommunalpolitikerin den Zustand als inakzeptabel, sondern vor allem wegen der direkt Betroffenen: „Es gibt immer mehr ältere Menschen, die an Inkontinenz leiden und dringend eine Toilette benötigen“, argumentiert Stadträtin Seitz: „Ihnen wird die Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs und damit ihre Mobilität erschwert oder unmöglich gemacht.“

Seitz wandte sich an die Verwaltung. Es kam zu einem Ortstermin, bei dem auch eine vorübergehende Lösung gefunden wurde: Eine mobile Toilette sollte aufgestellt werden – am Alten Rathaus. „Das ist ein städtisches Gebäude, da kann niemand etwas dagegen sagen“, begründet Seitz, selbst Vorsitzende des Fördervereins für das Alte Rathaus.

Gleichwohl verlief auch dies nicht konfliktfrei: Der Eigentümer eines benachbarten Hauses beschwerte sich über die Begleiterscheinungen des stillen Örtchens – vom optischen Eindruck bis zum Geruch; das WC-Häuschen wurde einige Meter versetzt an seinen heutigen Standort.

Dort steht es nun. „Die Stadt hat zugesichert, es zwischen Montag und Freitag täglich auszuspritzen“, berichtet Seitz: „Ob sie dies jedoch auch am Wochenende tut, wenn Tausende Menschen beim Straßenfest sind, weiß ich natürlich nicht.“

Auch bei den Kollegen von Seitz sorgt dies alles für Unverständnis: „Es drängt sich der Eindruck auf, dass es der RNV viel wichtiger war, den umsatzstärksten Kiosk möglichst schnell in Betrieb zu nehmen und die Toilettenfrage wohl eher eine lästige Begleiterscheinung ist“, meint Ralph Waibel. „Wir müssen zumindest die jetzige Toilettensituation schnellstmöglich beenden“, fordert ML-Kollege Holger Schmid: „Ich glaube, das Gebäude wird uns noch eine Weile beschäftigen.“

In der Tat. „Den Fehler muss eine Fachfirma beheben, die wiederum ist in Betriebsferien. Und jetzt warten wir auf diesen Techniker“, sagt der RNV-Sprecher. Und wann ist mit der Reparatur zu rechnen? Da muss er passen: „Man konnte mir jetzt auch noch kein Zeitfenster nennen.“

Donnerstag, 14.06.2018