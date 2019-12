Nikolaussocken werden gefüllt

Nachdem auf den Planken die leeren Socken für die Nikolausaktion „Kinder, macht euch auf die Socken“ verteilt sind, können diese am Freitag, 6. Dezember, mit Äpfeln, Nuss und Madelkern oder anderen Leckereien gefüllt werden. Dazu sollten die mit den Socken verteilten Laufzettel werden, um die BdS-Geschäfte anlaufen zu können. Mit dabei sind: Living², Bäcker Edgar Seitz, Optik 104, Gasthaus Goldener Engel, Optik/Hörgeräte Löffler, Rath – Haus & Garten, GroSe Immobilien, Käsestübchen, Brücken-Apotheke im Ärztehaus, Holzwurm Eberhard Weber, domiris Tagesbetreuung, JobBörse Seckenheim, Fröhlich Immobilien und Allianz Vertretungen Haidle und Bickle. Die teilnehmenden Geschäfte sind als BdS-Mitmacher am Plakat „Kinder, macht euch auf die Socken“ zu erkennen. Die Aktion ist kostenlos, allerdings freut man sich in den Läden stets über Lied- oder kleine Gedichtvorträge zu Nikolaus und Advent. hat

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.12.2019