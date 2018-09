Es waren selten gespielte Orgelwerke von Johann Sebastian Bach, die sich Kantor und Organist Wolfgang Schaller für das Abendkonzert ausgewählt hatte, das sowohl in der Seckenheimer Reihe „Klänge und Worte“ als auch im Rahmen des Mannheimer Orgeltags ablief.

Gemeindediakonin Claudia Krüger begrüßte die Besucher in der Erlöserkirche, nachdem Schaller mit „Canzona d-moll 6“ (BWV 588) den geistlichen Abend eröffnet hatte. Die konzertante Feier hatte zudem die Überschrift „Abendliedergottesdienst“ und so konnten die Teilnehmer neben „Diesen Tag, Herr“ auch in die vertrauten Lieder „Mein schönste Zier“, „Nun ruhen alle Wälder“ oder „Der Mond ist aufgegangen“ einstimmen. Dazwischen spielte Schaller auf der Klais-Orgel die „Fuge g-moll“ (BWV 578), den Choral „Christ, du bist der helle Tag“ in sechs Variationen und zum Abschluss das „Präludium und Fuge c-Moll“ (BWV 549), jeweils von Johann Sebastian Bach verfasst.

Dazwischen sprach Claudia Krüger mehr als nur verbindende Worte, denn auch Martin Luthers Abendsegen und das Pater Noster standen neben Momenten der Stille und der Besinnung auf der Abfolge des harmonischen und erbaulichen Abendliedergottesdienstes. hat

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.09.2018