„Nur nachts drei Stunden Ruhe“

Trotz Biergartenwetters ist das Nebenzimmer des Lokals „Alt Seggene“ voll. Der Wirt begrüßt jeden Besucher mit einem Glas Sekt, doch zum Feiern ist an jenem Abend den meisten Besuchern der CDU-Veranstaltung „Wo drückt Seckenheim der Schuh?“ kaum. Was den Busverkehr betrifft, so drückt ihnen der Schuh längst nicht mehr nur. Die neue Linie 43 verursacht, um im Bild zu bleiben, längst schmerzhafte Blasen.

Obgleich es angesichts der herrschenden Temperaturen kaum nötig scheint, laufen sich die Anwesenden erst einmal bei anderen Themen warm, die vor Ort bewegen: die Verzögerung der Erschließung auf den Hammonds, der dadurch notwendige neue Standort für den Zabbe-Brunnen, der Trinkertreff, der sich auf den Planken zu etablieren droht.

Doch so richtig heiß wird die Diskussion beim Thema neue Buslinie 43, die nach dem Willen der RNV den Ortskern besser erschließen soll und daher durch die Meßkircher Straße führt. „Warum das denn?“, fragt eine Frau: „Tagsüber sitzen ein bis zwei Leute im Bus, in den Stoßzeiten sind es dann vier bis fünf.“ „Na, in der Rush Hour sind es schon mal zwölf Personen“, meint ein anderer Teilnehmer bewusst etwas sarkastisch.