OB Kurz: „Wahrnehmung und Realität gehen zuweilen auseinander“

Anderthalb Stunden nimmt Peter Kurz sich Zeit. Dem Mannheimer Oberbürgermeister ist eine Botschaft wichtig: Der Eindruck, der in den Stadtteilen vorherrscht, wonach die Innenstadt bevorzugt wird, sei so nicht richtig. „Hier gehen Wahrnehmung und Realität zuweilen auseinander“, sagt der Rathaus-Chef im „MM“-Jnterview über die Themen in Seckenheim und Friedrichsfeld.

Herr

...