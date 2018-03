Odenwälder Teufelsweißwurst

Anzeige

Seckenheim.Mit viel Schwung und herzhaftem Weißwurstessen ging es beim VdK Seckenheim in den Frühling. Wolfgang Wernet, der Vorsitzende des Sozialverbandes, begrüßte viele Mitglieder zum Traditionstermin im Siedlerheim. Vielleicht verhinderten die letzten Rückzugsgefechte des Winters, mit Flocken und Kälte, eine noch bessere Resonanz, aber mit einem Prosit auf die Gemütlichkeit, angestimmt von den Odenwälder Teufelsgeigern, wurde dennoch ordentlich Stimmung gemacht. Peter Joest, Lando Fernetti, Ottmar Merklinger und Johannes Judex mit der Teufelsgeige trafen genau den Geschmack der VdK-ler, ebenso wie die Organisatoren des Siedlervereins, die dafür zuständig waren, die leckeren Würste zu servieren. Unterdessen begrüßte Wernet als Ehrengast Irma Fahrner, die wenige Tage zuvor ihren 100. Geburtstag feiern durfte. Beim nächsten Monatstreff am Dienstag, 3. April, ab 17 Uhr in der TSG Turnhalle, Seckenheimer Hauptstraße 33, stellt Wernet das VdK-Jahresprogramm vor. hat