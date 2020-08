Online-Berichte ersetzen die Hauptversammlung

Führungen für Kleingruppen können ab sofort wieder bei Traudl Gersbach (r.) angefragt werden. Hartwig Trinkaus (hat)

Wie geht es weiter im Heimatmuseum Seckenheim? Was ist während der Corona-Beschränkungen möglich, was nicht? Mit diesen Fragen hat sich der Vorstand des Heimatmuseums beschäftigt. Dabei beschloss das Gremium unter anderem, die im April notgedrungen abgesagte und zunächst verschobene Hauptversammlung in diesem Jahr nicht neu anzusetzen.

Der Vorstand, bestehend aus Wilhelm Stamm, Birgit Adler, Traudel Gersbach, Sabine Schneider und Lothar Boos, billigte gleichwohl den Vorstands-, den Kassen- und den Revisorenbericht einstimmig. Die Berichte sollen demnächst für die Mitglieder im Internet einsehbar sein. Erst im Frühjahr 2021 stehen wieder turnusgemäß Wahlen an. In welchem Rahmen dann eine Hauptversammlung stattfinden kann, ist offen. Abgesagt ist bereits jetzt das beliebte Kerwecafé am 18. Otober.

Der öffentliche Betrieb des Heimatmuseums in der Kloppenheimer Straße 20 ruht Corona-bedingt seit 16. März. Alle Veranstaltungen wurden seither abgesagt. Der allgemeine Museumsbetrieb bleibt auch bis auf Weiteres ausgesetzt. Führungen für kleine Gruppen im Familienverband können bei Traudl Gersbach unter Telefon 0621/47 43 48 nachgefragt werden. hat

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.08.2020