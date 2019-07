Orchester aus USA gibt Konzert

Wer es schon einmal erlebt hat, wird sich dieses Ereignis wieder nicht entgehen lassen: Das Blue-Lake-Orchestra aus Michigan (USA), das zum Abschluss seiner Europatournee am Montag, 8. Juli, ein Konzert in der Pfarrkirche St. Aegidius in Seckenheim gibt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Bei ihrem fünftägigen Aufenthalt im Mannheim Stadtteil waren die 45 jungen Musiker bei mehr als 25 Gastfamilien untergebracht. Die Jugendlichen lernten über einige Tage das deutsche Schulsystem, ihre Gastgeber und die nähere Umgebung kennen. Für „Monnemer Dreck“ und „Linzertote mit Quetschemus“ bedanken sie sich jetzt bei den Seckenheimern mit diesem Konzert.

Das stattliche Orchester wird sowohl anspruchsvolle als auch populäre klassische Werke in großer Besetzung darbieten. hat

