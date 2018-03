Orgelkonzerte in St. Aegidius

Am Sonntag, 25. Februar, wird um 17 Uhr in der St. Aegidiuskirche, Seckenheimer Hauptstaße 76, der Östringer Musikdirektor Walter Muth Werke von Guilmant, Franck, Bach und Widor in Kombination mit Chorwerken der Sängervereinigung MGV/Germania Neckarhausen und den von Elena Kleiser-Walz dirigierten „Germania Rocks“ darbieten. Muth spielt die Seifert-Orgel und hat auch die Gesamtleitung

...

Sie sehen 54% der insgesamt 734 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.02.2018