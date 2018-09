Other Roads fast ausverkauft

Mittlerweile sind sie Kult, die alljährlichen Konzerte Anfang Oktober mit Other Roads. Erst recht, nachdem sie den „Seckenheim-Song“ auf der jüngsten CD „Green Light“ verewigt haben. Pete Abbott (Gesang, Gitarre), Gregor Borland (Geige, Bass, Gesang) und Dave Walmisley (diverse Gitarren, Gesang) werden ihrem Publikum wieder mit unterhaltsamen und gehaltvollen Texten sowie harmonischen Melodien unvergessliche Stunden bereiten.

Mit Guinness vom Fass und Single Malt-Whiskys kann der Abend im Palü-Keller abgerundet werden. In dem Lokal im Badischen Hof, Seckenheimer Hauptstraße 114, ist freie Sitzplatzwahl. Für die Vorstellung am Freitag, 5. Oktober, um 20 Uhr gibt es im Internet noch einige wenige Restkarten, das Konzert am Samstag, 6. Oktober, ist dagegen bereits ausverkauft. hat

