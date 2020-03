Palmsträuße auf Kirchenstufen

Die Frauen der Kfd Seckenheim binden auch in diesem Jahr Palmsträuße. Diese werden geweiht und liegen am Palmsonntag, 5. April ab 10 Uhr auf den Treppenstufen am Haupteingang der St. Aegidiuskirche. Der Palmstrauß steht symbolisch für den Einzug Jesu in Jerusalem. Gottesdienste finden aufgrund der aktuellen Situation nicht statt, aber wer mag, kann sich gerne ein Palmsträußchen mit nach Hause nehmen. Die kfd bittet darum, nur einen Strauß pro Familie zu nehmen, damit möglichst viele Menschen in dieser traditionellen Geste miteinander verbunden sind. Mit diesem Einstieg in die Karwoche wünscht die kfd zugleich gesegnete Ostertage. hat

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.03.2020