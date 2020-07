Palü geht in den Wald

Die Palü-Veranstaltung „Vor der Ehe wollt‘ ich ewig leben“ mit Stephan Bauer war auf den 31. Juli verschoben worden, kann jedoch nach aktuellen Corona-Verordnungen nicht im Palü-Saal durchgeführt werden. Alternativ soll es nun ein Kabarett-Picknick mit Stephan Bauer auf dem Waldsportplatz inmitten der Pferderennbahn geben, Einlass 18 Uhr, Showbeginn 19.30 Uhr. Die Teilnehmer packen Vesper und Getränke in ihren Picknickkorb und kommen samt Decke, Luftmatratze oder Klappstuhl zum Holzweg 20 (bei schlechtem Wetter ins Schloss, Seckenheimer Straße 68).

Wer Eintrittskarten hat und nicht kommen kann oder will, der kann die Eintrittskarte bis 16. Juli 2020 zur Gelderstattung unter Angabe der IBAN an Andreas Hänssler, Rastatter Straße 15, 68239 Mannheim oder Edwin-Reis-Straße 5, 68229 Mannheim, zurückgeben. Karten die zurückgehen, werden nach dem 19. Juli wieder auf der Bestellplattform unter www.palue-mannheim.de angeboten. Wer die Karten behält und dabei sein will, der muss sich trotzdem unbedingt per Mail bis zum 19. Juli anmelden, und zwar mit vollem Namen, Adresse, Geburtsdatum, Mailadresse und Telefonnummer an a.haenssler@palue-mannheim.de, denn alle Gäste müssen nach Hygienekonzept angemeldet sein. hat

© Mannheimer Morgen, Montag, 13.07.2020