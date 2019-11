Palü lockt mit Jam-Session

Am Freitag, 8. November, beginnt um 20 Uhr bei freiem Eintritt im Palü-Keller in Seckenheim die 67. Jam-Session. Spezielle Gäste sind diesmal The Lucky Mushrooms. Die fünfköpfige dynamische Band spielt Coversongs aus den vergangenen vier Jahrzehnten – also genau die Musik, welche die Generation der „Baby-Boomer“ bis heute begleitet und begeistert. CCR, Stones, REM, Cale, Springsteen, Petty und Cash gehören ebenso zum Repertoire wie Songs von Joss Stone, Patty Smith, Tracy Chapman, Meredith Brooks und Amanda Marshall, um nur einige Beispiele zu nennen.

Dabei erlaubt sich die Band ganz bewusst, den Songs „eigene Noten“ zu verpassen – mal etwas mehr, mal etwas weniger. Hitparadenplatzierungen spielen bei der Auswahl keine Rolle, wichtig ist, dass der Song gut ist. So dürfen sich die Gäste auf einen abwechslungsreichen Abend freuen. Ab 17.30 Uhr werden die Jam-Burger im Badischen Hof serviert, im Palü-Keller, Seckenheimer Hauptstraße 114, gibt es Fingerfood und Getränke am Tisch. Für die unmittelbar anschließende letzte Jam-Session in diesem Jahr haben sich wieder zahlreiche interessante Musiker angekündigt. hat

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.11.2019