Palü präsentiert Michael Krebs

Michael Krebs und die „Pommesgabeln des Teufels“ spielen in ihrem aktuellen Programm „LIVE“ krachend schöne Piano-Songs. Sie feiern bei ihren Live-Shows den kalkulierten Kontrollverlust und sind zu Recht Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg und Akteure beim 3satFestival. In seinen Songs bringt Krebs die Dinge mit Rock’n’Roll und „Political Incorrectness“ auf den Punkt, sogar Themen wie Selbstvermessung, Fremdenfeindlichkeit und Bio-Flugmangos. Und weil er dazwischen für sein Leben gern improvisiert, entwickelt jeder Abend seinen ganz eigenen Höhepunkt. Karten für die Show am Freitag, 20. September um 20 Uhr im Schloss, Seckenheimer Hauptstraße 68, (Einlass 19 Uhr) gibt es für 20 Euro unter palue-mannheim.de oder in der TSG-Geschäftsstelle. hat

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.09.2019