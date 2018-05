Partys auf Straßen und Plätzen

Anzeige

Nicht nur die Veranstalter und die Läufer hoffen, dass Seckenheims Bevölkerung den Dämmermarathon am Samstag, 12. Mai, begeistert begleitet. In der Vergangenheit jedenfalls haben die Anwohner an den Straßen oft kleine Familienfeiern veranstaltet, Freunde eingeladen, Party gemacht und die Läufer lautstark angefeuert. Viele Athleten berichten, dass sie Seckenheim immer hochmotiviert wieder verlassen hätten und sich daher auf diesen Streckenabschnitt besonders freuen.

Während in Mannheim Kinder und Jugendliche auf kürzeren Strecken schon eher starten, ist für Seckenheim der Startschuss zur Disziplin Bike & Run (abwechselnd Rad fahren und laufen) um 18.45 Uhr und zu den Hauptläufen (Klassischer Marathon über 42 195 Meter, Halbmarathon, Duo-Marathon und Team-Marathon) um 19 Uhr in Mannheim relevant. Die schnellsten Sportler werden so schon kurz nach 19 Uhr unter der Autobahnbrücke (A 6) auftauchen.

Von der Seckenheimer Landstraße kommend, geht es über die Randstraße, bei Blumen-Blümmel ein Stück übers Feld, im Bogen zurück zur Randstraße am Wasserturm, Richtung Suebenheim, um den Friedhof herum in die Meersburger, Offenburger und Zähringer Straße zu Kapellenplatz und Wasserturm, dann weiter die ganze Badener Straße zum Schifferkinderheim hinunter. Der Hunsrück bleibt diesmal außen vor, es geht wieder am Badener Platz links ab in Richtung A 6-Brücke, Neuostheim und Innenstadt.