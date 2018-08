Peinlich ohne Ende

Das ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Monatelang sind Handwerker damit beschäftigt, den Notrufknopf im öffentlichen WC am Seckenheimer RNV-Kiosk funktionsfähig zu bekommen. Als dann endlich die langersehnte Freigabe kommt, dauert es nur wenige Tage, und die Anlage ist schon wieder außer Betrieb.

RNV als Bauherr und die Stadt als Betreiber schieben sich obendrein gegenseitig den Schwarzen Peter zu. So oder so: Es ist das Geld der Bürger und der Fahrgäste, das hier ausgegeben wird. RNV und Stadt müssen sich endlich zusammenraufen und diesen Missstand dauerhaft in Ordnung bringen. Die Leute haben lange genug darauf gewartet. Und bei einem Kiosk für 300 000 Euro sollte die Behebung solch eklatanter Mängel eigentlich im Preis inbegriffen sein.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.08.2018