Plexiglasscheiben erleichtern Schulalltag

Die Schüler und das Lehrerkollegium in der Seckenheimer Grundschule sind begeistert. Seit kurzem sind sämtliche Klassenzimmer wie auch die Fachräume mit einem Spuckschutz ausgestattet. Die 75 auf 68 Zentimeter großen Plexiglasscheiben, robust und belastbar in einem Holzgestell verankert, sind auf jedem Lehrerpult angebracht. Die Scheiben tragen in Zeiten der Corona-Pandemie dazu bei, das Ansteckungsrisiko zu verringern.

Schüler sind begeistert

Richtig begeistert von den Plexiglasscheiben sind die Erstklässler der Klasse von Sigrid Lauenroth-Köhrmann. „Ich finde das ganz toll, jetzt kann ich zur Lehrerin und muss nicht die Maske aufsetzen“, freut sich Carla, was auch ihre Freundin Alexandra bestätigt. Auch sie findet das Aufsetzen der Maske, wenn sie ihrer Lehrerin ihr Heft bringt, lästig.

Felix denkt da schon etwas weiter. „Das schützt auch, wenn man durch die Zahnlücke spuckt“, überlegt er. Und weil die Schüler die Bezeichnung „Spuckschutz“ eher unschön finden, wurde ein Wettbewerb zur Umbenennung des Gerätes gestartet. „KiLehSchu“ (Kinder-Lehrer-Schutz) setzte sich mit 13 zu einer Stimme gegen „Pleglawa“ (Plexiglaswand) durch.

Als der Schulbetrieb nach langem Ausfall wieder aufgenommen wurde, kam Schulleiterin Michaela Schott die Idee, in allen 19 Klassen und in den drei Fachräumen die Lehrerpulte mit einem Spuckschutzglas auszustatten, ähnlich wie er in einigen Geschäften zu sehen ist. „Im Sekretariat gibt es diesen Spuckschutz schon, aber für die Klassenräume sind solche Kosten im Schuletat nicht eingeplant“, erläutert sie. So wandte sich Schott an die Elternbeiratsvorsitzende Judith Weinacht, die ihre Unterstützung zusicherte. Und auch der Hilferuf an den Förderverein blieb nicht ungehört.

Gleich zwei Seckenheimer Schreinereien waren bereit, die Idee in die Tat umzusetzen. Das benötigte Holz für die Halterung und den stabilen Stand der Plexiglasscheiben spendierte die Firma Jochen Katz. Die Schreinerei Senn brachte das Holz in die benötigte Form. Rund 800 Euro kostete das Plexiglas, das im Bauhaus auf die passende Größe zugeschnitten wurde, um es in die Holzfüße einzufassen. „Der gesamte Einbau hat dann noch um die sechs Tage gedauert“, berichtet Elternbeiratsvorsitzende Weinacht. Und auf die Eigenleistung der Schulleitung und die Hilfe der Eltern ist sie stolz.

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.07.2020