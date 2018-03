Politisches im Privaten ist hochinteressant

Anzeige

Mit Anja von ebay-Kleinanzeigen hatte er eine besondere Begegnung, als er seine blaue Gartenhortensie anbot. Nach dem Zwiegespräch mit der Interessentin, in deren Rolle der Künstler abwechseln schlüpfte, war Uwe klar, dass er der einzige lebende Normale ist. Der Kabarettist verkörperte auch den typischen Kleingärtner und gab Einblicke in das Leben einer Schrebergartenkolonie in Ostdeutschland, ehe er sich dem Thema Flüchtlinge widmete mit Nazis und Gutmenschen, mit Pegida und der Kultur des Abendlandes. Schließlich forderte Uwe auf, die (angeborene) Fremdenangst, so wie andere Ängste auch, in den Griff zu bekommen.

Bissige Späße

Doch Uwe ist nicht allein. Da ist auch noch Schorsch, der fassungslose bayrische Förster mit dem EU-geförderten Waldspielplatz, der den Auftrag bekam, den Wald für die Menschen der Region attraktiver zu machen. Oder Herr von Klatsche, der philosophierende Milliardär und Sonnenanbeter, der mit seinen Rechenkünsten aufzeigte, wie er sein Geld einteilen muss. Über Altersvorsorge und Vorsorgevollmacht ließ sich ein Berliner mit betagter Schwiegermutter aus und John aus Amerika fliegt Drohnen über Afghanistan und leidet dabei nicht nur unter Rückenbeschwerden.

Gemeinsam mit seinem Autor Philipp Schaller gab Kabarettist Erik Lehmann mit seinen Figuren Antworten auf Fragen, die erst noch formuliert werden müssen. Kein Stereotyp und kein Dialekt ist dabei vor ihm sicher. Die politischen Miseren nimmt der Verwandlungskünstler mit charmantem Witz und bissigen Späßen gnadenlos aufs Korn. Stets lässt er hinter der Skurrilität die Tragik und Komik der Figuren erkennen.

Palü-Chef Andreas Hänssler fasst es zusammen: Ein tolles Programm, ohne Schenkelklopfer. Da blieb dem Publikum manchmal das Lachen im Halse stecken, da musste auch mal nachgedacht werden, aber nichts anderes habe er von einem politischen Kabarett erwartet und die Zuschauer stimmten ihm mit viel Applaus zu. Eben „Jogging für Zwerchfell und Karate fürs Hirn“, so wie es bereits auf der Eintrittskarte versprochen wurde.

