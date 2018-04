Politkabarett mit Musik im Palü

Anzeige

Uli Masuth kommt mit seinem Programm „Mein Leben als ICH“ am Freitag, 20. April, auf die Kleinkunstbühne Palü im Badischen Hof, Seckenheimer Hauptstraße 114. In der Programmbeschreibung heißt es: „Wo es früher Gebote und Verbote gab, gibt es heute Optionen – und zwar jede Menge.“ Entsprechend sei es kein Wunder, dass der Mensch sich die Frage stelle, ob deshalb so viele Menschen völlig von der Rolle sind... „Was ist los in einer Zeit, in der sich die Menschen ständig selbst fotografieren und die Überhöhung des eigenen Ichs stetig zunimmt?“, fragt Masuth – und liefert Antworten in der Manier des Meisters des rabenschwarzen Humors, der auch die Schwächen des Gutmenschentums bloßlegt und gegen den Strich bürsten kann. Ein Kabarett-Abend im Palü am Freitag, 20. April, um 20 Uhr, für den noch wenige Karten im Internet zu haben sind. hat