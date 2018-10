Polizei sucht Unfallzeugen

Die Polizei sucht Zeugen eines Auffahrunfalls in Seckenheim, bei dem sich der Verursacher unerkannt aus dem Staub gemacht hat. Nach gestrigen Angaben eines Sprechers war ein 32-jähriger VW-Fahrer am Donnerstag, kurz vor 6 Uhr, von Ilvesheim kommend in Richtung Seckenheim unterwegs. An der Einmündung zur Seckenheimer Hauptstraße musste er aufgrund eines vorfahrtsberechtigten Linienbusses anhalten. Ein nachfolgender Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den VW auf. Der Geschädigte hielt darauf wenige Meter weiter an, um dort die Angelegenheit mit dem Verursacher zu klären. Doch der Autofahrer hatte sich inzwischen in unbekannte Richtung entfernt. Der Polizei liegt bislang keine Beschreibung zum Fahrer oder dessen Fahrzeug vor. Der VW-Fahrer hat nun einen Schaden in Höhe von rund 1 500 Euro zu regeln.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter Telefon 06203/9 30 50 zu melden. red/agö

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.10.2018