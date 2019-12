Posaunenchor weihnachtlich aktiv

Zu etlichen Anlässen ist es möglich den Posaunenchor der Erlösergemeinde zu erleben. So wird er am Mittwoch, 18. Dezember, zwischen 18 und 21 Uhr wieder beim „Kurrendeblasen“ unterwegs sein. Mit dem Traktor fahren die Blechbläser quer durch Seckenheim und spielen an verschiedenen Plätzen Advents- und Weihnachtslieder.

Am Sonntag, 22. Dezember, musiziert der Posaunenchor um 16 Uhr bei der Waldweihnacht an der Rotlochhütte. Zwei Tage später, an Heiligabend, wirkt er in der Erlöserkirche mit. Zunächst spielt er ab 16 Uhr in der Kirche weihnachtliche Weisen und wirkt um 16.30 Uhr bei der Christvesper und um 22 Uhr mit dem Flötenkreis und der Kantorei bei der Christmette mit.

Nach dem Festgottesdienst am Mittwoch, 25. Dezember, um 10 Uhr mit Musik aus der Barockzeit für Flöte und Orgel musiziert der Posaunenchor wieder am Donnerstag, 26. Dezember, um 10 Uhr in der Erlöserkirche und ab 11.15 Uhr im Caritas-Seniorenzentrum. Das Jahr schließt der Posaunenchor am Silvestertag, 31. Dezember, um 17 in der Erlöserkirche beim Jahresschlussgottesdienst mit Abendmahl. hat

