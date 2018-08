Posse um Kiosk-WC: Tür schließt nicht immer

Hans-Jürgen Emmerich

Mehr als ein Vierteljahr nach der Eröffnung des RNV-Kiosks auf den Planken in Seckenheim ist nun auch das öffentliche WC zugänglich. Doch der frohen Botschaft von Stadträtin Marianne Seitz an die Regionalredaktion des „MM“ folgte schnell die Ernüchterung. Zwar war die Toilette tatsächlich geöffnet, wie wir bei einem Test vor Ort feststellten, doch es gibt einen entscheidenden Haken: Die Tür lässt sich nicht von innen verschließen.

Mit dieser Erkenntnis konfrontiert, reagiert Seitz fassungslos und schimpft: „Da ist der Wurm drin.“ Das sei eine Katastrophe, sagt sie, spricht vor Empörung von einem Schildbürgerstreich. Jetzt wird sie wohl abermals bei den Verantwortlichen vorstellig, um für Abhilfe zu sorgen.

Die Tür ist überhaupt das Kernproblem. Obwohl der wegen seiner Gestaltung und Farbgebung umstrittene Verkaufspavillon seit mehr als drei Monaten fertig ist, konnte die in den Bau integrierte Bedürfnisanstalt nicht in Betrieb genommen werden. „Bis zum Schluss wurde an der Tür herumgedoktert“, formuliert René Weintz von der Pressestelle der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) und verweist auf die Stadt, die für den Betrieb zuständig sei. „Die Tür hat nicht ordentlich geschlossen“, ergänzt er. Sobald das Problem gelöst und die Freigabe durch die Stadt erfolgt sei, sollte das WC geöffnet werden. Doch wirklich gelöst ist das Problem offenbar nicht.

Mit Wickeltisch

Wir haben es ausprobiert (siehe auch „Praxistest“). Über dem Eingang blinken ein rotes und ein grünes Licht im Wechsel. Wäre alles in Ordnung, würde wohl das grüne Signal „frei“ anzeigen und das „rote“ besetzt. Ohne eine Münze einzuwerfen und vermutlich auch ohne den speziellen Schlüssel für Menschen mit Mobilitätseinschränkung zu betätigen, lässt sich die Tür problemlos nach außen öffnen.

Im Innern sieht alles neu und sauber aus. Das Wasser läuft, die Spülung funktioniert. Ein Wickeltisch an der Wand lässt sich herunterklappen. Ein eingelassenes Maßband gibt Eltern die Möglichkeit, die Größe ihrer Kinder zu messen. Nur der Knopf zum Verriegeln der Tür zeigt keine Reaktion, wenn man ihn betätigt. Ein rot blinkender Ring signalisiert einen Defekt. Immerhin reagiert der grüne Knopf, der sich direkt darüber befindet, und öffnet die Tür automatisch. Auch für Notfälle scheint alles zu funktionieren. Ein Schalter neben dem Waschbecken und eine Schnur neben dem WC sind vom Rollstuhl aus gut zu erreichen, um Hilfe zu rufen.

„Der Notrufschalter ist funktionsfähig und kann bei Bedarf betätigt werden“, versichert Jan Krasko von der Pressestelle der Stadt per E-Mail am Montag. Mit dem Druck auf die Taste werde „ein örtlicher akustisch/visueller Alarm ausgelöst“. Das haben wir allerdings bei unserem Test vorsorglich nicht ausprobiert, um keinen Fehlalarm zu verursachen.

Als RNV-Sprecher Weintz durch die „MM“-Nachfrage erfährt, dass die Tür nicht schließt, findet er klare Worte: „Das ist eine Katastrophe.“ Er verspricht Aufklärung und meldet sich wenig später erneut. Die Türöffnung sei durch einen Notruf ausgelöst worden, teilt er mit. Allerdings sind die Verantwortlichkeiten unklar. Weintz erklärt es so: „Wir sind für den Bau zuständig, die Stadt ist es für den Betrieb.“

Wie soll es nun also weitergehen mit dem öffentlichen WC? Wir fragen erneut bei der Stadt Mannheim nach. Telefonisch ist der zuständige Pressesprecher nicht zu erreichen, auf eine zweite E-Mails antwortet er dann am Donnerstagnachmittag: „Servicetechniker sind aktuell vor Ort und prüfen die Verriegelung und den Notrufmodus.“ Wenig später heißt es schließlich: „Der Notfallmodus wurde zurückgesetzt, die Anlage ist weiter in Betrieb.“

„Ein riesiges Thema“

Wer sich als Betroffener bei der auf der Tür genannten Rufnummer meldet, wird an das Bau- und Immobilienmanagement verwiesen. Das mit der Toilette sei „ein riesiges Thema“, sagt Marco Bauder am Telefon, als er von einem Anrufer auf das Problem angesprochen wird, und beteuert: „Wir tun, was wir können.“ Solange der Knopf zum Verriegeln der Tür nicht funktioniert, bleibt das WC unbrauchbar. „Was nützt eine Toilette, die man von innen nicht abschließen kann?“, gibt unser Tester zu bedenken. Dieses Problem haben Menschen mit und ohne Mobilitätseinschränkung gleichermaßen. Schließlich soll das WC ja ein stilles Örtchen sein...

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.08.2018