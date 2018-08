Praxistest: Barrierefrei, aber mit Verbesserungspotenzial

Kurz nach der Öffnung der Toilette im RNV-Kiosk auf den Planken in Seckenheim haben wir sie einem Praxistest unterzogen. Als Experte diente uns der im Rollstuhl sitzende Praktikant der Regionalredaktion, Maris Metz. Er beurteilte die Bestandteile der Sanitäranlage nach ihrer Erreichbarkeit und Nutzerfreundlichkeit für Menschen, die in der Mobilität eingeschränkt sind.

Der Weg dorthin ist gut zu bewältigen. „Rund um den Kiosk gibt es abgeflachte Randsteine, die das Überqueren der Straße erleichtern. So ist die Toilette gut selbstständig zu erreichen“, stellt der Tester fest. Am separaten Eingang der Toilette im hinteren Teil des Kiosk passt der sogenannte Euroschlüssel, ein Spezialschlüssel, der Betroffenen viele Behindertentoiletten an Autobahnraststätten und anderen öffentlichen Orten öffnet.

Die schwere Metalltür öffnet und schließt automatisch, so dass der Benutzer auch hierbei keine Hilfe benötigt. Im Innerern sind neben der Tür drei Knöpfe angebracht. Der oberste öffnet die Tür von innen, der millere soll sie von innen verriegeln und der untere Knopf soll sie im Notfall sofort öffnen und einen optischen und akustischen Alarm auslösen.

Der Toilettenraum ist für die Benutzung mit dem Rollstuhl ausreichend groß, es sind klappbare Haltegriffe an beiden Seiten der Toilette vorhanden. Spülknopf und WC-Papier sind ebenfalls gut erreichbar angebracht. Der Spiegel lässt sich durch einen Drehknopf neigen und kann somit an die Größe des Rollstuhlfahrers angepasst werden.

Das Waschbecken verfügt über Bewegungssensoren am Wasserhahn, die das Aufdrehen des Wassers ersparen. Auch der Lufttrockner für die Hände ist ohne Probleme zu erreichen.Gleiches gilt für die Notfallschnur an der Toilette und am Waschbecken.

Allerdings fehlt am Waschbecken ein Seifenspender. „In einer öffentlichen Toilette sollte Seife aus hygienischen Gründen vorhanden sein. Schließlich hat man keinen Überblick, wer die Toilette sonst noch benutzt“, kritisiert Metz. mame/hje

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.08.2018