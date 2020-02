Programmpunkte für jedes Alter

Sie war zu erahnen, die ganze Breite des Angebots beim Sportverein 98/07 Seckenheim. Denn was der SV im brechend vollen Vereinshaus auf der Bühne und draußen präsentierte, reichte von drei bis 100 und zeigte Breitensport im besten Wortsinn.

Während SV-Chef Bernhard Erbacher strahlend die zahlreichen Gäste zu dieser sportlichen Wintergala begrüßte, waren Claudia Elißer, Andreas Bosch, Michael Greulich und weitere Mitglieder des erweiterten Vorstands engagiert bei der Sache. Dazu gehört auch Moderator Roland Seubert, der alle Hände voll zu tun hatte, das umfangreiche Programm anzusagen.

Kleine machen den Anfang

Los ging es mit den sechs- bis neunjährigen Kindern der Mittwochsgruppe, die von Claudia Kirchner, Britta Brehm, Lea Büchner, Jana Kobsch und Julia Müller ans Geräteturnen herangeführt werden. „Britta, Lea, Jana und Julia sorgen auch dafür, dass die Kleinen von drei bis sechs Jahren spielerisch die Grundfertigkeiten der Bewegungen kennen lernen“, so Moderator Seubertt.Anne Lang, Valentina Koger, Benita Koger, Kerstin und Jasmin Greulich kümmern sich um die sechs- bis zehnjährigen Kinder, die schon an den olympischen Geräten trainieren.

Dieses Quintett führt anschließend bei den zehn- bis 14-jährigen Schülerinnen und Schülern das Training an den Geräten fort. Auch in dieser Altersklasse, aber mittwochs, steht das klassische Turnen auf dem Programm. Claudia Kirchner und Melanie Keil bilden hier an Balken, Boden, Sprung, Reck und Barren aus. Außerdem wird es ab April eine Akrobatik-Gruppe geben.

Dazwischen brachte Kerstin Greulich noch die bewegte Gruppe „Eltern-Kind-Turnen“ auf die Bühne. Die Fußballkinder der E-Jugend wurden von Jens Weber vorgestellt, und wer Lust hatte auf die Torwand zu schießen, konnte das draußen im Hof tun.

Übungsleiterin Britta Brehm trifft sich freitags mit zwei Gruppen „Xtreme Bounce“, das sind Hip-Hop-Tänzerinnnen und Tänzer, geteilt in Einsteiger und Fortgeschrittene. Julia Müller entwickelt mit den Jugendlichen eigene Choreographien.

Zwar dominiert beim SV-Sportangebot die Jugend, aber Erwachsene, die Problemzonen „beheben“ wollen, die sind bei BBP (Bauch, Beine, Po) richtig, wie Anke Bühler und Valentina Koger mit ihrer Einheit demonstrierten. Da kommen mal die Klassiker „Gymnastikbälle“, aber auch modene Fitnessgeräte zum Einsatz. Dass man fit sein kann bis zum Alter von hundert Jahren, dazu trägt auch das Koordinationstraining bei, bei dem unter anderem Stürzen vorgebeugt werden soll.

Erfolgreiche Leichtathletik

Alle genannten Gruppierungen zeigten Ausschnitte aus ihrem Programm und erhielten viel Beifall und Lob. Der SV konnte sich an diesem Nachmittag allerdings nicht sich in seiner ganzen Breite vorstellen. Weitere Sportarten des Vereins sind Fußball, Fußballtennis, Tennis, Badminton, Basketball, Kickboxen und Yoga – sowohl für Klein- und Vorschulkinder als auch Schüler, Jugendliche, Erwachsene und Senioren. Zudem ist der SV in den leichtathletischen Disziplinen erfolgreich. Zudem gibt es einen Lauftreff und die Sportabzeichenvorbereitung.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.02.2020