Projektchor lädt zum Mitsingen ein

Hobby-Sängerinnen und Sänger aus der Seelsorgeeinheit Mannheim St. Martin und darüber hinaus sind eingeladen, sich zu einem Projektchor zusammenzufinden. Am Sonntag, 11. November, feiert die katholische Seelsorgeeinheit Mannheim St. Martin – Seckenheim, Edingen, Neckarhausen, Friedrichsfeld – um 11Uhr in St. Aegidius Seckenheim das Fest des Patrons der Seelsorgeeinheit, des Heiligen Martin. Im Anschluss an den Gottesdienst sind die Besucher zu einem Stehempfang ins Gemeindezentrum St. Clara eingeladen. Ein Projektchor unter der Leitung von Matthias Hartmann wird den Seelsorgeeinheitsgottesdienst mit Chorstücken aus dem Spektrum der Kirchenmusik sowie Wechselgesängen mit der Gemeinde mitgestalten. Probe ist um 9.30 Uhr an eben diesem Tag (auf der Orgelempore in St. Aegidius, Seckenheim), eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.09.2018