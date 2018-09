Projektchor sucht Kinder

Unter dem Motto: „Kinder können mitmachen statt zuhören“ bietet Musikpädagogin und Chorleiterin Antje Geiter Kindern im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren die Mitwirkung in einem Projektchor. Wer Freude daran hat, mit anderen Mädchen und Jungen das Lied vom Gummibär, Songs aus der Eiskönigin und weitere schwungvoll-fröhliche Hits zu singen: Proben finden am 9., 16. und 23. Oktober jeweils um 17 Uhr statt. Hinzu kommt eine Generalprobe. Der Auftritt findet am Samstag, 27. Oktober, um 18.30 Uhr auf der Schlossbühne Seckenheim statt. Den Rahmen bildet das Antje-Geiter-Jubiläumskonzert des Sängerbundes 1865 unter dem Motto „20 Jahre 20 Lieder“. Rückfragen sind unter musikkinder@gmx.de möglich. Die Proben finden in den Räumen der Heinrich-Vetter-Stiftung in der Ilvesheimer Goethestraße 11 statt. hat

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.09.2018