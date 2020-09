Radwege Thema im Bezirksbeirat

Die nächste Sitzung des Bezirksbeirats Seckenheim findet am Mittwoch, 30. September, um 19 Uhr statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem das Radwegekonzept in Seckenheim, sowie die Radverbindung Seckenheim – Hochstätt. Hier geht es besonders um die Breite der Fahrbahn, die den Bezirksbeirat stört. Wichtig: Weil an dem Abend in Seckenheim keine ausreichend großen Räume zur Verfügung stehen, wird die Sitzung in der TV-Turnhalle in Friedrichsfeld abgehalten. Sie liegt in der Vogesenstraße 65. Der Zugang zur Turnhalle erfolgt von der Rittershofener Straße aus. Eine Anmeldung per Mail ist erforderlich: 15ratsangelegenheiten@ mannheim.de. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.09.2020