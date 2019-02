Ralph Waibel überzeugt als Sänger

Traditionell treffen sich die Arbeiterwohlfahrt (AWO), Naturfreunde und Sozialdemokraten (SPD) in Seckenheim zu einer Winterfeier anfangs des Jahres. Die gemeinsame Feier findet schon seit Jahren im Lore-Marzenell-Saal im Vereinshaus statt. „Leider waren in diesem Jahr nicht so viele Gäste gekommen“, bedauerten auch die betagten Senioren Rosi und Egon Bentzinger, die jedes Jahr an der Feier teilnehmen. Auch sie sind gesundheitlich etwas eingeschränkt, kommen aber die Treppe zum kleinen Saal im Vereinshaus noch hoch. Andere, meist ältere Mitglieder aus den gastgebenden Vereinen, tun sich etwas schwerer und bleiben der Feier deshalb fern.

Zabbe-Combo tritt auf

Auch wenn die Anzahl der Besucher überschaubar war, die Anwesenden verbrachten einen schönen gemütlichen Nachmittag mit einem kleinen Rahmenprogramm. Die Vorsitzende der Seckenheimer SPD, Evi Korta-Petry , begrüßte zusammen mit AWO-Chef Fritz Deininger die Gäste. Zunächst berichtete der Landtagsabgeordnete Boris Weirauch über seine politische Arbeit. Dabei ging er auch auf die „Grund- und Respektrente“ ein sowie auf den Bau der Neckarbrücke bei Ladenburg, der nun nach langer Wartezeit im Frühjahr beginnen und die Seckenheimer Ortsdurchfahrt zukünftig entlasten soll.

Nach dem Einblick in die Arbeit des Kommunal- und Landespolitikers brachte Maria Eck in altbewährter Weise die Zuhörer zum Lachen. Ob mit einem Aufsatz eines Zweitklässlers oder „außergewöhnliche Sterbefälle“ aus dem Buch von Gotthilf Fischer, die Gäste freuten sich über die Vorträge der langjährigen DRK-Sozialleiterin. Mit einem Lied, bei dem das Publikum mit einstimmen sollte, leitete sie über zu der Zabbe-Combo. Die fünf Musiker, Reginald Blümmel, Clemens Schlenkrich, Jürgen Schnabel, Jürgen Wohlfart und Jürgen Zink, erfreuten mit heiteren Fasnachtsschlagern. Da wurde kräftig mitgesungen und geklatscht, auch als Stadtrat Ralph Waibel „Heute hier, morgen dort“ zum Besten gab. Auch für sein Gedicht über die Liebe in und zu Seckenheim erhielt der Lokalpolitiker viel Applaus.

Kaffee und selbst gebackener Kuchen rundeten den gemütlichen Nachmittag ab. Inge Baier-Freund lobte nicht nur die süße Leckerei, sondern dankte den Veranstaltern für „einen herzerfrischenden, sehr unterhaltsamen Nachmittag, an dem man wieder Bekannte treffen konnte“. „Eigentlich wollte ich die Frühlingssonne genießen, aber jetzt bin ich doch sehr froh, dass ich zu der Winterfeier gekommen bin“, resümierte die rüstige Rentnerin weiter.

