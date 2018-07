Ralph Waibel: Von Ruhestand noch keine Spur

Anzeige

Die meisten in jenem Alter, das er heute erreicht, treten damit zugleich in ihr Rentner-Dasein ein oder genießen es bereits. Nicht so er: Vor Jahresfrist in den Ruhestand verabschiedet, wurde er gerade auf seinen früheren Posten an der Spitze des Seckenheimer Schifferkinderheims reaktiviert. Und auch bei der Kommunalwahl im Mai 2019 will er wieder als Stadtrat für die SPD antreten. Doch heute feiert Ralph Waibel erst einmal seinen 65. Geburtstag.

Sein vielfältiger Einsatz in und für Seckenheim ist umso erstaunlicher, als seine Wiege fernab dieses Ortes stand: Geboren wurde er am 13. Juli 1953 in Kehl am Rhein. Schon früh zeichnete sich sein Talent ab: der Umgang mit Menschen. „Die Jungs in meiner damaligen Clique sagten immer, ich soll Bewährungshelfer werden“, erinnert er sich lachend im Gespräch mit dem „MM“. Das wurde es dann nicht ganz, aber die Richtung stimmte: Er machte eine Ausbildung zum Erzieher und Heilpädagogen, arbeitete zuerst in einem privaten Kinderheim im Schwarzwald.

40 Jahre im Schifferkinderheim

Durch seine damalige Lebensgefährtin verschlug es ihn 1978 nach Mannheim. Zunächst war er im Wespinstift tätig und bewarb sich 1982 im Schifferkinderheim; der damalige Leiter nahm ihn „in der Absicht, dass ich – schon damals mit der passenden Barttracht – bei der Nikolausfeier den Nikolaus mache.“