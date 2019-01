Rastatter Straße endlich offen

Punkt 11.47 Uhr ist es geschafft: Nach nahezu anderthalb Jahren liegt der schlagzeilenträchtige Baukran in der Horizontalen, ruht auf einem Anhänger, auf dem er bedächtig in die Seckenheimer Hauptstraße einfährt und die Rastatter Straße verlässt, die seinetwegen seit Oktober 2017 geschlossen war. Sogar Schaulustige verfolgen das Ereignis, geht damit doch eine Geschichte zu Ende, die über Seckenheim hinaus für Kopfschütteln gesorgt hat.

Doch abgesehen von der Lokalposse ist es auch technisch interessant, den Abbau eines solchen Ungetüms zu verfolgen. Laienhaft ausgedrückt: Er wird einfach zusammengefaltet, am Ende die vier Stützen eingesammelt und alles auf einen Anhänger platziert, der von einer Zugmaschine gezogen wird.

In knapp zwei Stunden war es geschafft. Auch die Kranfirma ist erleichtert, dass die Angelegenheit erledigt ist: „Wir sind froh, dass wir ihn wieder haben“, scherzt gegenüber unserem Fotografen einer der Mitarbeiter der Kranbaufirma, der jedoch ungenannt bleiben möchte.

Bereits am Vortag, also am Mittwoch, hätte das Ungetüm eigentlich abgebaut werden sollen. „Da hat es aber nicht gelappt“, erläutert Klaus Eberle, der Chef des städtischen Fachbereiches Sicherheit und Ordnung. Aber nun war die letzte Gelegenheit gekommen. „Eine nochmalige Verlängerung der Frist hätte es nicht gegeben“, macht Eberle klar.

Es hat lange genug gedauert. Anfangs war der Abschluss der Maßnahme für Ende 2017 angekündigt. Doch noch im April 2018 war kein Ende in Sicht. Vielmehr wurde die Aufhebung der Sperrung von der Stadt nunmehr „für Ende April, spätestens Ende der ersten Maiwoche“ avisiert. Doch auch diese Frist ging ins Land, während der Kran blieb.

Als es zur Bauverzögerung kam, „mussten wir entscheiden, die Zeitspanne der Kranaufstellung und der Vollsperrung noch einmal bis Anfang August zu verlängern“, so Klaus Eberle damals zum „MM“.

Vier mal Fristverlängerung

Doch auch die August-Frist verging, ohne dass der Kran verschwand. „Es ergaben sich für den Bauherrn erneut größere Verzögerungen beim Rohbau“, erläuterte Eberle im September und ging damals „von Mitte Oktober“ als dem Zeitpunkt für das Ende der Baumaßnahme aus.

Doch auch daraus wurde nichts. Schließlich wurde die Genehmigung, wie die Stadt im November mitteilte, zum vierten Mal in Folge verlängert, diesmal bis Mitte Dezember. Rechnet man großzügig den Marathon der Feiertage Ende Dezember und die erste Januarwoche hinzu, so blieb der Bauherr mit dem gestrigen Abbau des Krans weitgehend in dem von ihm zugesagten Zeitplan, lächelt Eberle.

Die Anwohner jedenfalls sind erleichtert, wenn auch nach wie vor verärgert über die unzureichende Kommunikation der Stadt.

Zumindest erhalten sie einen kleinen Ausgleich für die bisherige Belastung: Die neue Buslinie, die bisher die Rastatter Straße nicht durchfahren konnte, wird entgegen der ursprünglichen Planung hier auch künftig nicht verkehren.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.01.2019