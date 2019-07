Retter zeigen ihr Können

Beim Tag der offenen Tür stellte das Rote Kreuz Seckenheim (DRK) mit Michael Sauer an der Spitze neben zahlreichen Aktivitäten auch seine Fahrzeuge vor. Im Sanitäts- und Betreuungsdienst kann der Ortsverein im Einsatzfall mit seinen Helfern alle Bereiche abdecken.

Vom Einsatzleitwagen, der als mobiles Lagezentrum dient, über den Mannschaftstransportwagen, den Krankentransportwagen, der vier Tragen beherbergen kann und den Laster zum Transport von Material bis zum Gerätewagen, der als Einsatzfahrzeug Material zum Errichten und Betreiben eines Behandlungsplatzes geladen hat, gibt es insgesamt sieben Fahrzeuge und einen Anhänger.

Daneben präsentierten sich die einzelnen Teile des Ortsverbandes, etwa die Bereitschaft. Ihre Aufgabe sind Sanitätswachdienste bei Veranstaltungen, die ehrenamtlich von den Helfern in der Freizeit übernommen werden.

Für die Sanitätssicherheit bei Eishockeyspielen der Mannheimer Adler, bei Handball-Großereignissen der Rhein-Neckar-Löwen, bei Konzerten in der SAP-Arena, am Hockenheimring oder auch bei kleineren Einsätzen ist auf die Helfer des DRK Verlass.

Jugendrotkreuz stellt sich vor

Daneben freuen sich Seckenheims Rotkreuzler über engagierte Menschen, welche diese Arbeit persönlich oder finanziell unterstützen wollen, muss doch der Ortsverein die erforderlichen Materialien und Fahrzeuge sowie die Ausbildung der Helfer und deren Dienstbekleidung selbst bestreiten.

Interessenten, informierte das DRK noch, können sich jeden Mittwoch von 19.30 bis 21 Uhr im „Alten OEG-Bahnhof“ informieren, unter anderem darüber, dass Sanitätsdienste auch bei unterschiedlichsten Sport- und Kulturveranstaltungen vor Ort ebenfalls übernommen werden.

Da hilft auch manchmal das Jugendrotkreuz mit, das sich ebenfalls mit einem Informationsstand vorstellte. Hier sind Kinder und Jugendliche im Alter ab sechs Jahren willkommen.

Sie lernen auch schon Wunden verbinden, sind aktiv im Schulsanitätsdienst und engagieren sich gemeinsam für Gesundheit, Umwelt, Frieden und internationale Verständigung.

Bei der Jugend steht Team-Arbeit an erster Stelle, gelernt wird Handeln im Zeichen der Menschlichkeit, Freiwilligkeit und Unparteilichkeit. Die Mitglieder treffen sich jeden Dienstag, außer in der Ferienzeit, ab 16.30 Uhr im Rathaus an den Seckenheimer Planken. Das hiesige DRK unterhält ferner eine Kleiderkammer, die bedürftige Menschen mit gut erhaltener Kleidung aus den Textilspenden der Seckenheimer Bevölkerung versorgt.

Zusammenarbeit mit Feuerwehr

Außer dass über all diese Aktivitäten berichtet wurde, konnten die Gäste, unter ihnen auch Stadträtin Marianne Seitz, bei einer Übung in reibungslose Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Seckenheim erleben. Daneben konnten die Kinder sich in der Hüpfburg austoben oder Bobbycar fahren.

Ein Handarbeitsstand gehörte traditionell zum Tag der offenen Tür, ebenso wie die deftige und süße Verpflegung in gewohnt leckerer Qualität. hat

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.07.2019