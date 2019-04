„Riedweg wäre zukunftsfähig“

Für acht Jahrzehnte Mitgliedschaft bei der Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) Seckenheim standen Rolf Obermeier und Horst Huber zur Ehrung an. Außerdem wurde weitere 19 „treue Vereinsseelen“ für 25, 40, 50, 65, 70 und 75 Jahre bei einer Ehrungsmatinee in der Turnhallen-Gaststätte „Dalmatino“ für langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Eingetreten sind die Geehrten in die damaligen „Elternvereine“ der jetzigen TSG Seckenheim – den Turnverein 1898 bzw. den Turnerbund „Jahn” 1899. Die Ehrungen nahmen TSG-Vorsitzender Andreas Hänssler sowie seine Stellvertreter Regina Kasper und Karsten Bönisch vor. Mit einem Sektempfang für die Mitglieder begann die Veranstaltung, die musikalisch von Ulrike Bühler (Piano) und Claudia Meyerer (Gesang) umrahmt wurde.

Nach der Begrüßung der Jubilare und deren Angehörige ließ der Vorsitzende Andreas Hänssler wissen, dass zur diesjährigen Ehrungsmatinee auch die Ehrenmitglieder, die Ehrenvorsitzeden und der Ehrenrat eingeladen wurden.

Wachsender Verein

Vor den Ehrungen gab Hänssler einen Überblick über das aktuelle Vereinsgeschehen und führte aus, die TSG Seckenheim habe einen deutlichen Mitgliederzuwachs bei Kindern und Jugendlichen zu verzeichnen. Von den knapp 2600 Mitgliedern sind 1500 unter 16 Jahre alt. 180 Sportangebote pro Woche werden in bis zu 19 angemieteten Sportstätten durchgeführt.

Schon eine Studie der Stadt Mannheim aus dem Jahr 2012 habe bestätigt, dass Seckenheim nicht über ausreichend Sportstätten verfüge. Hänssler berichtete von einem „guten Gespräch“ mit Oberbürgermeister Peter Kurz. Seiner Aussage, Sportstätten in Seckenheim könnten nicht vereinsfinanziert sein, habe das Stadtoberhaupt nicht widersprochen. Kurz habe vielmehr zugesagt, Seckenheim bei den Sportstätten „nicht allein zu lassen“.

Ein mögliches Gebiet für Seckenheimer Sportstätten wäre ein Teil des Geländes der Stem-Kaserne. Aus der heutigen Sicht wäre dies eine ausreichende Lösung für den jetzigen Bedarf des Seckenheimer Sports. „Zukunftsfähig wäre jedoch ein größeres Gebiet am Riedweg“, so Andreas Hänssler. Er verwies auf die Unterschriftensammlung „Seckenheim braucht bedarfsgerechte Sportstätten“ und auf eine Veranstaltung am Donnerstag, 4. April, 19 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus (Freiburger Straße 14). Den aktuellen Informationen über mögliche neue Sportstätten Seckenheims folgten die Ehrungen. Der Vorsitzende dankte den Jubilaren mit persönlichen Worten für die jahrzehntelange Mitgliedschaft im Verein und würdigte ihr Engagement und ihre sportlichen Erfolge.

Aufgelockert wurden die Ehrungen durch kleine Anekdoten über die Geehrten durch den Vorsitzenden oder aber durch die Geehrten selbst. Alle Jubilare erhielten jeweils ein Präsent und eine Urkunde. Zusätzlich erhielten die Geehrten für 25 Jahre, 40 Jahre und 65 Jahre noch die entsprechende Ehrennadel gemäß den Vereinsrichtlinien.

Geehrt wurden auch Ria und Rolf Schmich als verdiente Mitglieder für „gefühlte 100 Jahre Pressearbeit“, so Andreas Hänssler, der die beiden auch als lebendes, wandelndes Vereinslexikon bezeichnete.

