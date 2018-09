Rumpf zum Badener Platz: „Hier geht es gar nicht!“

Geboren 1941, entstammt er einer traditionsreichen Kaiserslauterner Bildhauerfamilie; Vater: Otto Rumpf.

Projekte: neben dem Zabbe-Brunnen u. a. in Jerusalem der Löwenbrunnen, in Heidelberg der „Brückenaffe“, in Ludwigshafen der Lutherbrunnen, in Mannheim der Papyrusbrunnen am Wasserturm und der Regenbrunnen auf dem ÖVA-Gebäude.

Zahlreiche Auszeichnungen, u. a. Kunstpreis und Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz. -tin