Rund 300 Teilnehmer beim 33. Wandertag

Seit 1987 haben die Organisatoren um IG-Vorstandsmitglied Willi Pint den Sonntag vor der Kerwe zu einem Traditionstermin gemacht: für den Seckenheimer Wandertag, der nun zum 33. Mal stattfand. Und auch in diesem Jahr hatten die rund 300 Wanderer Glück mit dem Wetter. Um die Ausrichtung des Gemeinschaftstags kümmern sich in Kooperation Vertreter von IG, TSG, SV, SG und DRK, unterstützt von lokalen BDS-Mitgliedern.

Der Tag begann mit einem ökumenischen Gottesdienst, den Diakon Wilhelm Merkel zusammen mit IG-Vorstandsmitglied Ulrike Bühler am Klavier gestaltete. Bei angenehmen Temperaturen schickte anschließend die IG-Führung um Jürgen Zink, Willi Pint und Nicole Kreusel die Teilnehmer nach und nach vom Schützenhaus am Riedweg aus auf die Strecke in das Naherholungsgebiet Dossenwald. Die Wanderfreunde der Turn- und Sportgemeinschaft (TSG), Sigi Bugla, Jürgen Rewald und Rolf Wagner, empfahlen einen Rundweg über die „Bechtelsbrück‘“ zum Friedrichsfelder Parkplatz, vorbei an Mannheims höchster natürlicher Erhebung (114 Meter), über das Wildgehege zurück und an der Rennbahn vorbei zum Schützengelände.

Wie beliebt dieser Wald ist, zeigten unterwegs Begegnungen mit zahlreichen Spaziergängern, Joggern und Walkern. Auch Wald- und Wanderfreunde aus Rheinau und Friedrichsfeld nahmen am Wandertag durch den gemeinsamen Wald teil – für die Werbung auch bei den Nachbarn hatten Schmidt & Sohn im Vorfeld kostenlos Plakate gedruckt. Das Rote Kreuz sicherte unter der Leitung von Christian Hoock und Thomas Menges die Strecke.

Wieder zurück am Start- und Zielpunkt, erhielten die Wanderer von Jürgen Zink die wie üblich von der VR Bank zur Verfügung gestellten Wandermedaillen, diesmal mit dem Motiv „150 Jahre Erlöserkirche“.

Erlös geht an die Schützen-Jugend

Seinen Abschluss fand der Tag mit einer Stärkung in der herbstlich dekorierten Bogenhalle. Hier hatte das Team um SG-Chef Steffen Scherneck für beste Verpflegung gesorgt. Seckenheims Bäcker Seitz stiftete das Brot zum deftigen Eintopf, etliche Seckenheimerinnen und Schützenfrauen steuerten einen Kuchen zum Sonntagskaffee bei. Als Dankeschön für ihre jahrzehntelange Gastfreundschaft erhält die SG in diesem Jahr den Wandertags-Erlös für die Jugendkasse. hat

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.10.2019