Saarländer mit preußischer Arbeitsauffassung

Es ist eine hochkarätige Runde, die sich da am Montagvormittag in der Regionalgeschäftsstelle des Bundes der Selbstständigen (BdS) in Seckenheim einfindet. Vorsitzende gleich mehrerer BdS-Ortsverbände sind da, der Kreisvorsitzende, sogar der Präsident des Landesverbandes reist aus Stuttgart an. Der Grund ist angemessen: Klaus Schäfer, seit 17 Jahren Leiter, ja Motor dieser Geschäftsstelle, geht mit 76 in den Ruhestand.

In der gesamten Region aktiv

Die in Seckenheim beheimatete Geschäftsstelle des BdS ist zuständig für ganz Nordbaden, also auch für die Ortsverbände in Mannheim und in den Rhein-Neckar-Gemeinden. Schäfer selbst ist an so manchen Rettungsversuchen von BdS-Ortsverbänden beteiligt, die oft gelingen, selten (zuletzt in Ilvesheim) aber auch nicht. Zudem organisiert er die Mittelstandskundgebung auf dem Schriesheimer Mathaisemarkt.

Schäfer ist personelles Bindeglied zu befreundeten Organisationen wie Kreishandwerkerschaft und IHK, aber auch zur Stadt Mannheim, wie BdS-Präsident Günther Hieber in seiner Laudatio vermerkt. Aber auch überregional ist sein Know How geschätzt, das er in 32 Jahren Tätigkeit bei der Sparkasse ansammelt; zuletzt leistet er seinen Beitrag zur notwendigen Neuregelung der Krankenversicherungsbeiträge für geringverdienende Selbstständige.

Als kleines Zeichen des Dankes für „Treue und übergroßes Engagement“ zeichnet der Präsident ihn mit der BdS-Ehrennadel in Gold aus.

„Sie haben aber nicht nur große Politik gemacht“, lobt der Ko-Vorsitzende des BdS-Seckenheim, Rüdiger Lapsit, der Schäfer bereits seit seiner eigenen Zeit als Auszubildender bei der Sparkasse kennt: „Das Zentrum Ihrer Arbeit blieben die Ortsverbände.“ Deren Arbeit habe Schäfer stets unterstützt – von Satzungsänderungen bis zu Vorstandswahlen.

„Sie sind zwar gebürtiger Saarländer, doch Ihre Arbeitsauffassung ist preußisch“, formuliert Hans-Jörg Fischer, der Vorsitzende des BdS-Kreisverbandes Mannheim: „Sie waren das Gesicht des BdS in Mannheim.“ Das kann der Vizepräsident des Bundesverbandes, Wolfgang Stern aus Leimen, nur bestätigen.

In seinen Dankesworten verweist Schäfer auf das Motto seiner Arbeit: „Einigkeit macht kleine Dinge groß, Zwietracht große Dinge klein“, zitiert er den antiken Philosophen Sallust. Für beides findet er in seiner Amtszeit Beispiele: „Ich habe Leute getroffen, die begeistern konnten, und solche, deren persönliche Eitelkeit gute Lösungen verhindert hat.“

Wichtige Aufgabe

Dass Letzteres künftig weiter zunimmt, das ist die Sorge Schäfers: „Als ich begann, hatten wir 28 000 Mitglieder, heute sind es weniger als 10 000.“ Dabei ist der BdS in seinen Augen just für Kleinbetriebe wichtig: „Viele von ihnen meinen, sie könnten es alleine. Doch im Wettbewerb mit den Großen fehlen ihnen oft Ressourcen und Know How.“ Er jedenfalls will dem BdS treu bleiben.

Doch nun macht er erstmal Urlaub in den Bergen – mit Wandern und Radfahren. Sein Kollege Harald Kunkel aus der Geschäftsstelle hat dafür das passende Geschenk: Wein mit Fahrrädern als Etikettenmotiv.

