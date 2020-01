Sänger haben gemischte Gefühle

Das zurückliegende Jahr war für den katholischen Kirchenchor weniger hektisch – vor allem, was Konzerte und öffentliche Auftritte anging. Dennoch konnten die Sängerinnen und Sänger auf ein arbeitsreiches Jahr zurückblicken. Das zeigte der Rechenschaftsbericht des Schriftführers Wolf-Dieter Heim ganz deutlich. Es gab fröhliche aber auch traurige Anlässe, die der Kirchenchor musikalisch begleitete.

Der Höhepunkt des Jahres war die prunkvolle Hochzeit des Dirigenten Thorsten Gedak. Aktiv hat sich der Chor mit seinem Cäcilia-Café am Straßenfest beteiligt. Ob der Chor in diesem Jahr wieder das von den Besuchern gerne frequentierte Café anbietet, ist allerdings noch nicht klar. Zwar bedauerten die Chormitglieder, dass es schade sei, wenn man sich dazu entschließen müsse, das Café abzusagen. „Es funktioniert aber nur, wenn wir genügend Helfer haben“, sagte die Vorsitzende Gisela Mittelstädt. Ein Grund sei, dass man keine kräftigen Männer habe, die die schweren Tische vor die Kirche tragen könnten.

Entscheidung im Mai

Eine Alternative wäre, das Café in den Räumen des Gemeindehauses zu veranstalten. Eine endgültige Entscheidung wird im Mai getroffen, war von der Vorsitzenden zu hören. Ein Schlag war allerdings ihre Ankündigung, dass nicht auszuschließen sei, dass dieser Veranstaltung im nächsten Jahr, also 2021, das endgültige „Aus“ beschieden werde. „Wenn im nächsten Jahr dann auch noch die Umsatzsteuer drauf kommt, dann sehe ich schwarz, dann geht der Gewinn weiter runter“, begründete Mittelstädt.

Pfarrer Ronny Baier war mit seinem stimmgewaltigen Chor mehr als zufrieden. Er hatte nur einen Wunsch an seine Sänger: Zum 40. Jahrestag der Partnerschaft „Belo Horizonte“ sollen einige Stücke aus der brasilianischen Messe gesungen werden. Sie wurde bereits zum 30. Jahrestag aufgeführt. Geplant ist, die Feiern zum 40. Jahrestag mit dem Pfarrfest zu verbinden. Zu Ostern ist vorgesehen, die dreistimmige Messe vom britischen Organisten Colin Mawby aufzuführen. In diesem Jahr wird die Gemeinde in Schriesheim das Fronleichnamsfest zwar ausrichten, doch höchstwahrscheinlich ohne Beteiligung des Kirchenchors.

Denn bedauerlicherweise sind an diesem Termin beide Chorleiter, sowohl Thorsten Gedak als auch Irmtrud Menz in Urlaub. „Wir werden nach einem Chorleiter suchen, falls nicht, müssen die Gläubigen auf das Mitwirken des Chors verzichten“, bedauerte Mittelstädt. Freuen hingegen darf man sich auf eine Komposition des Dirigenten. Es ist vorgesehen, zu Ostern eine Passion aufzuführen, die aus der Feder des Chorleiters Gedak stammt.

Zudem gab es bei der Jahreshauptversammlung Ehrungen für langjährige Mitglieder. Für 25 Jahre Mitgliedschaft im katholischen Kirchenchor wurde Erich Schmidt ausgezeichnet, für 60 Jahre Brigitte Schrade. Zur Wahl standen zudem die Vorsitzende Gisela Mittelstädt, Jutta Ehehalt (Kasse) sowie Schriftführer Wolf-Dieter Heim.

