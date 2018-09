Sänger laden zur Radtour

Freunde und Mitglieder des Vereins sind zur Radtour des Männergesangverein-Liedertafel eingeladen. Am Samstag, 22. September treffen sich die Teilnehmer der Tour um 10 Uhr am OEG-Bahnhof. Zusammen fährt die Gruppe durch den Dossenwald Richtung Strandbad und kehr dort gegen Mittag in der Gaststätte „Purino“ ein. Von dort geht es weiter nach Neuostheim, um im Biergarten des Restaurants Lindbergh am City Airport den Tag ausklingen zu lassen. Die Route ist etwa 35 Kilometer lang, gut befahrbar und hat keine nennenswerten Schwierigkeiten. Die reine Fahrzeit beträgt rund zweieinhalb Stunden. Wer dabei sein möchte, kann sich bei Organisator Werner Schrumpf unter Telefon 0621 474371 oder 0152 27873572 bis zum 14. September anmelden. sane

