Sänger und Schützen feiern

Anzeige

Das traditionelle Sommerfest von Sängerbund 1865 und Schützengesellschaft, findet am Samstag, 18. August, statt. Auf dem Gelände der Schützengesellschaft am Riedweg fällt um 13 Uhr der Startschuss, denn die Schützen laden zugleich zur Laien-Schützenmeisterschaft ein. Bis 17 Uhr können die Besucher ihre Treffsicherheit mit Luftgewehr und Bogen austesten. Gegen 18 Ihr werden die Ortsmeister geehrt.

Um 19 Uhr startet die Open-Air-Schlagerparty mit DJ Tanne. Dann darf „bis in die Puppen“ getanzt und mitgesungen werden. Für das leibliche Wohl der Besucher jeden Alters ist gesorgt. Am Abend öffnet dazu auch noch die „Zabbe-Bar“ mit den legendären Barkeepern. Sollte es ausgerechnet am 18. August regnen, bietet die große Bogenhalle ausreichend Platz für alle Aktivitäten. Der Eintritt zum Sommerfest ist wie immer frei. hat