Sängerbund feiert 20 Jahre Geiter

Unter dem Motto „20 Jahre - 20 Lieder“ veranstaltet der Sängerbund 1865 im Schloss ein großes Jubiläumskonzert. Am Samstag, 27. Oktober, erinnert er ab 18.30 Uhr mit einem musikalisch vielfältigen Abend an die 20-jährige Arbeit von Chorleiterin Antje Geiter im und für den Sängerbund. Die Musikpädagogin leitet und organisiert den Musikgarten, den Kinder- und Jugendchor, die „Stobber der Zabbe“ sowie den Chor „Flying Lips“ mit jungen Erwachsenen. Es wird Einzelauftritte, aber auch gemeinsame Auftritte von Kindern und Erwachsenen geben. Im Eintrittspreis von 15 Euro ist ein italienisches Nudelbuffet enthalten. Karten gibt es im Vorverkauf bei Holzwurm Seckenheim. Außerdem können sie unter Daniela.Petzinger@saebuse.de auch per E-Mail bestellt werden. hat

