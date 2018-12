Sanfte und fetzige Klänge

Die Seckenheimer Landfrauen sind eine agile Truppe mit vielen Aktivitäten. Zu einer der beliebtesten Vereinsveranstaltungen gehört die Adventsfeier im katholischen Gemeindezentrum St. Clara.

Die Vorsitzende Karin Michl erinnerte an drei verstorbene Landfrauen, zwei von ihnen gehörten seit der Gründung 1934 dem Ortsverein an. Einen grünen „LandFrauen“-Stockschirm als Dankeschön erhielten die Programm-Austrägerinnen, „damit sie auch bei regnerischem Wetter geschützt die Vereinsprogramme verteilen können“, scherzte die Vorsitzende. In ihrer Ansprache erzählte sie von einer Frau, die erst durch eine vernichtende Diagnose die Schönheiten des Lebens erkennen konnte. Michl fasste diese Geschichte zusammen und rief alle Anwesenden dazu auf, bewusster, dankbarer und achtsamer durchs Leben zu gehen.

Nach dem gemeinsamen Abendessen mit Ragout-finePasteten ging das besinnliche Programm weiter mit einem weihnachtlichen Dialog um einen zu Weihnachten reichlich beschenkten Jungen, der aber alleine absolut nichts mit seinem Spielsachen anfangen konnten.

Das Highlight des Abends war die Gruppe „Saxofo(u)rte“. Ulrike Bühler, Sabine und Tim Volz sowie Regine Schneider entlockten ihren Saxofonen besinnliche und etwas fetzigere Klänge und wurden dafür von den Landfrauen mit viel Applaus belohnt. sane

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018