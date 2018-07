Schaukasten aufgebrochen

Anzeige

Das Polizeirevier Ladenburg ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls in Seckenheim und sucht Zeugen. Wie es im gestrigen Polizeibericht heißt, haben bislang Unbekannte im Zeitraum vom vergangenen Sonntag, 13.30 Uhr, bis Montag, 7.15 Uhr, einen Schaukasten in der Seckenheimer Hauptstraße nahe der Haltestelle Rathaus aufgebrochen. Die darin befindlichen Handtaschen, Rucksäcke und Geldbeutel einer bekannten Modemarke wurden entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf 1700 Euro, der entstandene Sachschaden an der Vitrine auf 1500 Euro. Zeugen oder Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter 06203/9305-0 an das Polizeirevier Ladenburg zu wenden. red/pol