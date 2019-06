Scheunenfest rund um die Kunst

Zu ihrem mittlerweile 16. Scheunenfest lädt die Künstlerin Sigrid Kiessling-Rossmann am Samstag, 29. Juni, ab 17 Uhr bis ultimo in die Kloppenheimer Straße 25 in Seckenheim ein. Es gibt Filme, Getränke, ein Buffet, Musik und viele Kunstwerke und Bilder. Die Künstlerin und Kunstdozentin Sigrid Kiessling-Rossmann präsentiert jährlich zum Trimester-Abschluss mit den Kursteilnehmern ihrer Kunstschule die entstandenen Werke in einer Ausstellung. Auch die Produzentengalerie ist für die Ausstellungsbesucher geöffnet. Ein Teil des Verkaufs-Erlöses kommt als Spende der gemeinnützigen Organisation INIGEM e.V. zugute, die sich für soziale Projekte im In- und Ausland engagiert. Auf die Besucher warten viele schöne Kunstwerke, die zum Verkauf stehen. Außerdem erhalten sie Einblick in die Kunstkurse und deren Ergebnisse. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.06.2019