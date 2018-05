Anzeige

Nun muss man sagen: Architektur – und dazu gehört auch die Farbgebung von Gebäuden – ist immer Geschmackssache. Es gibt keine verbindlichen Kriterien, wann ein Gebäude „schön“ ist oder in eine Umgebung „passt“.

Insofern lässt sich durchaus die Meinung vertreten, der Kiosk entfalte seine Wirkung gerade dank des Gegensatzes zwischen seinem – sagen wir mal – schnörkellosen Erscheinungsbild und der historischen Bausubstanz im Hintergrund. Und man kann der Ansicht sein, das Gebäude passe wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge in die verspielt wirkende, gewachsene Ortsmitte.

Fest steht allerdings auch: Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Sprich: Das Bauwerk ist kein Wettbewerbsbeitrag für einen Architekturpreis, sondern ein Gebäude, das Dienstleistungen für Bürger anbietet, und dies auf einem Areal, das lebendiges Zentrum ihres Wohnortes sein soll. Und die überwiegende Zahl der Meinungsäußerungen dieser Menschen ist negativ. Insofern ist wohl irgendetwas schief gelaufen.

Doch es gibt Hoffnung. Die Architekturgeschichte zeigt: Was zu Beginn als misslungen gilt, das ist bald danach nicht selten Kult. Und dann gibt es da ja noch den Faktor „Gewöhnung“. Was lange da ist, wächst ans Herz. Dass es mit dem Kiosk so kommt, ist den Seckenheimern zu wünschen.

