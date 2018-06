Schilda oder Skandal?

Anzeige

Viele Seckenheimer wissen nicht mehr, ob sie über die aktuellen Geschehnisse schmunzeln oder erbost sein sollen. Ist es ein Kuriosum wie im sprichwörtlichen Schilda oder ein handfester Skandal, dass für 300 000 ein Kiosk errichtet wird, die öffentliche Toilettenanlage darin jedoch noch keinen einzigen Tag funktioniert hat und nun ein mobiles WC den historischen Ortskern ziert? Ein Anlass für unangenehme Fragen ist es jedenfalls.

Was Seckenheimer und auswärtige Betrachter so irritiert, das ist die Tatsache, dass dieser Vorgang eine neue Folge in der Serie „Pleiten, Pech und Pannen“ ist, die bei der millionenschweren Neugestaltung der Ortsmitte dieses traditionsreichen Stadtteils gar kein Ende zu nehmen scheint.

Teil einer langen Pannenserie

Diese Pannenserie reicht von der gefährlichen Radwegeführung zwischen Straßenbahnschienen über die umstrittene Beseitigung des Identität stiftenden Zabbe-Brunnens bis zum Neubau eines Kiosks, dessen Gestaltung, ja mehr noch dessen Farbe, für viele Passanten einen täglichen Anlass des Ärgernisses darstellt.